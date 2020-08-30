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Ekonomi Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar 24 milyon dolara ulaştı
Ekonomi

Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar 24 milyon dolara ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:28:08 -
Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar 24 milyon dolara ulaştı

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze mamulü ihracatının 1 milyar doları aştığını belirtti.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, yaş meyve sebze mamulü ihracatçılarının 1 Ocak-28 Ağustos döneminde ihracatını yüzde 6'lık artışla 1 milyar 24 milyon dolara taşıdığını kaydetti.

Hayrettin Uçak, bu dönemde en çok ihraç edilen ürünlerin kurutulmuş domates, meyve kabukları, meyve suları ve konsantreleri, sular ve gazlı içecekler, turşular, domates salçası, konserve sebzeler olduğunu aktardı.

Mamul ihracatının yüzde 40'ının Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildiğini ifade eden Uçak, şunları kaydetti:

"Egeli ihracatçılarımızın başarı payı yadsınamaz. Mamuldeki en önemli ürünlerin başında kurutulmuş domates, domates konservesi ve salça geliyor. Kornişon turşu ve kuru domateste Türkiye'nin ihracatının yüzde 80’i bizim topraklarımızdan yapılıyor. Bize gayret etmek, üretmek, çalışmak yakışır. Her bir üreticimizin her bir ihracatçımızın sesine kulak kabartarak yaptığımız istişareler, detaylı görüşmeler, tarafların beklentileri, kaydedilen ilerleme ve gelecek rotası hakkında önemli çıktıları görmemize yardımcı oluyor.

İlk 7 ayda Almanya'ya 143 milyon dolar, ABD'ye 106 milyon dolar, Irak'a 91 milyon dolar, İngiltere'ye 67 milyon dolar, Hollanda'ya 59 milyon dolar olmak üzere 171 ülkeye ihracat gerçekleştirdik."


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