Cildinizin nem dengesini korumak ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmak için ihtiyacınız olan maske tarifi...

Maya yüz maskesi nasıl yapılır?

Uygulanışı:

10 veya 12 damla su içine 1 çay kaşığı karbonat ve kuru maya ilave edin.

İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Her maskede olduğu gibi kuru maya ve karbonat maskesi için de bekleme süresi vardır. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yüzünüzü temizleyin ve her hafta uygulamaya özen gösterin.

Yaş maya maskesi neye iyi gelir?

Sivilce ve aknelerden kurtulmanızı sağlar. Cilt lekelerini temizler. Cildin yağ oranını dengeler. Egzama gibi cilt problemlerine iyi gelir.

Yaş maya maskesi hergün yapılır mı?

Mayanın etkisi çok yoğun olduğu için günlük kullanım tavsiye edilmez. Her gün uygulanan yaş maya maskesi cildinizi yorabilir.

Yüzdeki kırışıklıkları giderici doğal maske tarifi

Kuru ve hassas bir cilde limon maskesi uygulamak cildin tahriş olmasına ve daha da kurumasına neden olabilir. Bundan dolayı cilt tipini bilerek maske uygulayabilirsiniz.

Yüzdeki kırışıklıkları giderici doğal maske tarifi

-1 adet yaş mayaya yarım çay bardağı ılık su ekleyerek krem kıvamına gelene kadar ezin. Ardından kırışıklıkların olduğu bölgeye yoğun bir şekilde sürün. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Kırışıklıkları hafifleterek, cilt tonunu eşitler. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

-Kırışıklık için yoğurt maskesi öneriyoruz. Yoğurt ve limonu güzelce karıştırın. Göz çevrenize dikkatli dokunuşlar ile maskeyi sürün. Dudak üzeri, çene ve genel yüz hatlarına sürdüğünüz maskeyi 15 dakika kadar bekletin.

Doğal maske tarifleri