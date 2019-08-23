0553 313 94 23

Yarıyıl umre fiyatları 2020

Umre fiyatları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hazırlanan umre programlarına göre, gün sayısına göre fiyatlar da değişiklik gösteriyor. Peki umre fiyatları ne kadar olacak? Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hazırlanan 8 günlük umre programıyla da uygun fiyatlarla umreye gitmek mümkün olabilecek. Peki Yarıyıl umre fiyatları 2020 ne kadar olacak?

23 Ağustos 2019 Cuma 13:52
Yarıyıl umre fiyatları 2020

Umre fiyatları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hazırlanan umre programlarına göre, gün sayısına göre fiyatlar da değişiklik gösteriyor. Peki umre fiyatları ne kadar olacak? Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hazırlanan 8 günlük umre programıyla da uygun fiyatlarla umreye gitmek mümkün olabilecek. Peki Yarıyıl umre fiyatları 2020 ne kadar olacak?

Umre kayıt tarihleri 2019

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 yılı umre programları belirlendi. Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi.

Yarıyıl umre fiyatları 2020 ne kadar olacak?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:52
  1. yarı yıl umre fiyatları 2020
  2. yarıyıl umre fiyatı
  3. umre fiyatları
  4. Diyanet 2019-2020 umre fiyatları ne kadar?
  5. diyanet umre
  6. diyanet umre ücreti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran-ABD geriliminde gelinen son durum
    1. İran-ABD geriliminde gelinen son durum
    2. Yaşlı adam ‘kuyumcu soygunu’ yalanı..
    3. Resul Dindar’dan ilk klip
    4. Otomobil su tankerine çarptı: 1 yaralı
    5. DİTİB'den hacılara "berat" belgesi
    6. Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    7. Grönland, ABD’nin satın almak istediği..
    8. Hacire Akar kimdir? Hacire Akar..
    9. Meslek odalarından Karagöl seferberliği
    10. İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu..
    11. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan..
    13. Başkan Erdoğan ile Putin arasında..
    14. Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını..
    15. Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç..
    16. Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları..
    17. Yarası nedeniyle denize dönemeyen..
    18. Okçulukta bronz madalya
    19. Şehit Özel Harekat polisi son..
    20. Yatırım fonu istatistikleri
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi