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Eğitim Yarıyıl tatilinden sonra hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Yarıyıl tatilinden sonra hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Milyonlarca öğrenci 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline girecek. Korona salgını nedeniyle 15 tatiline buruk giren öğrenciler yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 tatilinin sona ereceği 15 Şubat’tan sonra yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatilinden sonra hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 15 tatilinden sonra okullar açılacak mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 08:25:00 - 2021-01-19 08:26:26
Yarıyıl tatilinden sonra hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girmeye hazırlanıyor. 25 Ocakta başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat 2021'de sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, okullar yarıyıl tatili sonrası açılırsa hangi sınıfların yüz yüzü eğitime başlayacağı da merak edilmeye başlandı.

Okullar yarıyıl tatili sonrası açılırsa hangi sınıfların yüz yüzü eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir televizyon programında okulların 15 Şubat'ta açılmasını istediklerini belirtti. Öncelikle ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar ile merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar açılacak. Yüz yüze eğitim haftada 2 ya da 3 gün olacak. İstemeyen veli çocuğunu okula göndermeyecek.

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