Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denilmişti. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Peki yarıyıl tatilinde şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Koronavirüsü salgını ile mücadele çerçevesinde yaklaşık bir buçuk ay öncesinde yeni yasaklar getirildi. Kafe restoranların yanında pek çok faaliyette yasaklandı. Hafta içi her gün saat 21.00 sonrası ve hafta sonları ise tam gün sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçerken, 60 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı için de yasaklar söz konusu oldu.

Korona tedbirleri sıkıcı olsa da alınan tedbirlerin ne derece hayati öneme sahip olunduğu açıklanan günlük korona tablosunda görülmekte. Vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi ve aşı uygulamasının başlamasıyla birlikte kısıtlamaların kalkıp kalkmacağı merak edilirken, yarıyıl tatilinin de gelmesiyle birlikte şehirler arası seyahat yasağının olup olmayacağı da bir diğer merak edilen konu.

Yarıyıl tatilinde şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?

Okulların açılış tarihi için 15 Şubat'ın işaret edilmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kısıtlamalar kaldırılacak mı?' sorusuna yönelik, vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte kademeli olarak kaldırılacağını söylemişti. Yarıyıl tatili nedeniyle şehirler arası kısıtlama olmayacak. Ancak kısıtlamaların ne zaman biteceği ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır?

Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek. “https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru” linki üzerinden seyahat izin belgesine başvurulabilir.