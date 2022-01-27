Milyonlarca öğrenci 21 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşadı. Artan korona vakaları sebebiyle aileler, yarıyıl tatillinin uzayıp uzamayacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatili uzatıldı mı?

Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Özer, "İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız” dedi.

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başladı ve 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Ders başı ise 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak.