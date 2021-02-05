Yarıyıl tatili uzadı mı? Okulların açılması ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak?

Karnelerini alarak yarı yıl tatiline giren öğrenciler bu süreçte hem eksikliklerini kapatıyor, hem de yoğun geçen bir dönemin ardından dinleniyor. MEB’den yapılan açıklamada “İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek” denildi.

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili üç hafta olacak. Tatil 15 Şubat'ta sona erecek. Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime dair internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

15 Şubat’ta ders başı yapacak olan milyonlarca öğrenci 2020-2021 Eğitim Öğretim yılını 18 Haziran 2021’de tamamlamış olacak.

LGS sınavı ne zaman?

MEB 2020-2021 LGS sınavının 6 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

YKS 2021 ne zaman?

YKS 2021 sınavı da 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.