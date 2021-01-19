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Eğitim Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman?
Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman?

Sömestr tatili yani 15 tatil yaklaştı. 3 haftalık yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak? Okullarda 2021 Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 23:26:00 -
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman?

2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde karneler dağıtılacak mı merak ediliyordu. Ziya Selçuk'un açıklamaları ile birinci dönem karneleri yine online olarak öğrencilere sunulacak. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıl tatili ile ilgili açıklama yapıldı:

"İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."

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