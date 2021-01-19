Yarıyıl tatili kaç hafta? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek
Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 31 Ağustos’ta başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapıldı. Korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline 22 Ocak’ta girecek. Peki yarıyıl tatili ne kadar? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.
Yarıyıl tatili kaç gün sürecek
İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 30 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlayan okullarda birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.
LGS 2021 ne zaman?
LGS ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin LGS tarihi duyuruldu. Liseye Geçiş Sınavı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek
2021 YKS ne zaman yapılacak?
ÖSYM YKS sınav takvimini açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2021 YKS sınav başvuruları 4 Şubat 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS sınav sonuçları ise 4 Ağustos 2021’de açıklanacak.