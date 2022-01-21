Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? Yarıyıl karnesi nasıl alınacak?

Bugün başlayacak yarıyıl tatiline kar düzenlemesi getirildi. Bugünden itibaren etkili olacak kar yağışı sebebiyle tatil öne çekildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin karnelerini alacakları saatleri açıkladı.

İstanbul'da yarıyıl tatili erken mi başladı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarımızda saat 10.00’da, ikili eğitim yapan okullarımızda; sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı. Sabah sağanak yağışın etkili olacağı İstanbul için AKOM'dan uyarı geldi. Cuma akşam saatlerinden itibaren İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi beklenen kentin tamamında kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Don ve buzlanmaya karşı da vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılan okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım yapıldı. Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.