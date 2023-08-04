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Gündem Yarışmaya damga vuran an! Kenan İmirzalıoğlu'na bakın yanlışlıkla ne dedi
Gündem

Yarışmaya damga vuran an! Kenan İmirzalıoğlu'na bakın yanlışlıkla ne dedi

Yeniakit Publisher
2023-08-04 12:08:00 -

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan bir an yaşandı. Genç yarışmacı soruyu cevaplandıracağı anda sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini fenomen dizisindeki ismi ile karıştırdı. Yarışmacı İmirzalıoğlu'na 'Ezel Bey' diye seslendi.

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı.

Genç yarışmacı soruyu cevaplandıracağı anda soruya çok odakladı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini odağını kaybetmesi sebebiyle fenomen dizideki canlandırdığı karakter ismiyle karıştırdı.

"EZEL BEY" DİYE SESLENDİ

Yarışmacı İmirzalıoğlu'na 'Ezel Bey' diye seslendi.

Yarışmacının bir anlık dalgınlığına İmirzalıoğlu ise duruma 'Ezel mi' diyerek tepki verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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