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Gündem Yarışmacının verdiği cevaba şaşırdı! İmirzalıoğlu: Şimdi gidiyorsun...
Gündem

Yarışmacının verdiği cevaba şaşırdı! İmirzalıoğlu: Şimdi gidiyorsun...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, "Kimlere optimist denir?" sorusunda elendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Şimdi gidiyorsun, ders çalışıyorsun" diyerek genç yarışmacıya nasihat verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 10:35:00 -
Yarışmacının verdiği cevaba şaşırdı! İmirzalıoğlu: Şimdi gidiyorsun...

'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

21 yaşındaki genç yarışmacı Buse Eroğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

Buse Eroğlu, henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı.

Eroğlu, 'Kimlere optimist denir?' sorusunda seyirci joker hakkını kullandı.

Birbirine yakın çıkan oylama sonucunda kararsız kalan genç yarışmacı, soruya 'gözlüklü' kişilere cevabı vererek yarışmadan elendi.

21 yaşındaki genç yarışmacının verdiği cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. Üniversite sınavına hazırlandığını ve ilk sorularda elenmek istemediğini söyleyen yarışmacıya ünlü sunucudan bir nasihat geldi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, elenen yarışmacıya, "Şimdi gidiyorsun ders çalışmaya başlıyorsun değil mi?" ifadelerini kullandı.

Yarışmacı bu verdiği yanlış cevapla yarışmadan bin TL alarak veda etti.

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