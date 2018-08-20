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Yarısını devlet ödüyor! Bunu yapanın hakkı yanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen teşvikten faydalanmak isteyen bazı işyerleri mevcut çalışanları işten çıkararak teşvikli işçi almaya başladı. Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti. Mevcut çalışanları işten çıkararak yerine teşvikli işçi alanların teşvik ve ihale hakkını yakacak.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:49
Yarısını devlet ödüyor! Bunu yapanın hakkı yanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdam teşviklerine ilişkin uygulamaları yakın takibe aldı. SGK, il müdürlükleri ve Alo 170 hattına bazı işletmelerin yeni teşviklerle personel maliyetlerini düşürmek için eskilerin işine son verildiği yönünde ihbar ve şikâyetler geldi.

İlave istihdam teşvikleri nedeniyle bazı işverenlerin mevcut çalışanları işten çıkararak yerine teşvikli işçi aldığı iddiaları mercek altına alındı.

 Teşviklerden yararlanmak için usulsüz uygulama yapan firmalara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Ücret, prim gibi ödemeleri bankalar üzerinden yapmayan, yeni teşviklerden yararlanmak için mevcut çalışanları çıkaran işletmelerin teşvik ve ihale hakkı yanacak.

REKOR BAŞVURU

Bu yıl maaş, sigorta primi, vergi başta olmak üzere çok sayıda teşvikten yararlanmak isteyen 400 bine yakın firmadan başvuru geldi. Türkiye İş Kurumu'na yapılan başvurularda en büyük ilginin "bir senden bir benden" teşvikinde olduğu görüldü.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kurum, istihdam seferberliğinin ikinci fazında teşvik uygulamalarını kapı kapı dolaşarak anlatıyor. Pilot uygulanan "bir senden bir benden" teşviki büyük ilgi görüyor. Bu teşvikle ilk kez doğrudan ücret desteği veriliyor. 1-3 çalışanı olan, ustalık belgesine sahip imalat sanayi işverenleri ilave olarak istihdam edeceği 18-25 yaş arasındaki gençlerin ücret, prim ve vergileri (2 bin 486 lira) bir yıl boyunca 1 ay işveren tarafından, 1 ay devlet tarafından ödeniyor.

İlave edilen kişi nin 1 yıl çalışma süresinde, işveren 6 ay ücret, prim ve vergi ödüyor. İşe başlayacak sigortalının, işverenin 2017'deki çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor.

YAKINDAN İZLENİYOR

İstihdam teşviklerinin etki analizine yönelik çalışma başlatan bakanlık, usulsüz uygulamalara da geçit vermiyor. SGK, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere, kayıtsız çalışan her bir personel için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası kesiyor. İşçiyi bir yıl boyunca sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenlerden bu bir yıl içinde sigortalı adına ödenmesi gereken primlerin tamamı tahsil ediliyor. Mevcut çalışanları haksız yere işten çıkaran firmalara da ceza kesilecek.

KAYNAK: SABAN

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:49
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. teşvikli işçi alımı

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