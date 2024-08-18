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Dünya Yarış başladı! 1.4 milyar dolarlık o fabrika kuruluyor
Dünya

Yarış başladı! 1.4 milyar dolarlık o fabrika kuruluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-18 10:02:00 -
Yarış başladı! 1.4 milyar dolarlık o fabrika kuruluyor

Natron Energy, 1,4 milyar dolarlık yatırımla ABD’nin ilk büyük sodyum iyon batarya fabrikasını Kuzey Karolina’ya kuracak.

Sodyum iyon bataryalar, düşük maliyetleri ve lityum iyon bataryalara kıyasla daha uzun kullanım ömürleriyle dikkat çekiyor. Bu alandaki en büyük yatırımlardan biri, Natron Energy tarafından gerçekleştiriliyor.

Şirket, ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde, 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla sodyum iyon batarya üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Yeni tesis, yılda 24 GWh kapasiteye sahip sodyum iyon hücre ve batarya üretimi yapacak. Bu fabrikada kullanılacak bataryaların alüminyum, demir ve mangan gibi malzemelerle üretileceği belirtildi. Natron Energy, bu uygun fiyatlı batarya çözümlerini veri merkezleri, şarj istasyonları ve enerji depolama sistemleri gibi çeşitli sektörlerde kullanmak üzere piyasaya sürecek.


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Sodyum iyon bataryalar, düşük maliyetleri ve uzun ömürleri sayesinde, özellikle büyük ölçekli enerji depolama projelerinde önemli avantajlar sunacak. Natron Energy‘nin bu hamlesi, enerji depolama çözümleri pazarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

 

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