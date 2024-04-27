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Aktüel Yarından itibaren... Valilikten uyarı
Aktüel

Yarından itibaren... Valilikten uyarı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 15:09:00 -
Yarından itibaren... Valilikten uyarı

Ankara Valiliği, yarından itibaren şehir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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