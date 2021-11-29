İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime bir günlük ara verildi. 30 Kasım Salı günü pek çok kurs ve okul eğitime ara verecek. Peki, yarın üniversiteler tatil mi?

Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın üniversitelerde ders olacak mı?

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime ara verip vermeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.