  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın üniversitelerde ders olacak mı?
Eğitim

Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın üniversitelerde ders olacak mı?

İstanbul’da üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul’da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Üniversite öğrencileri ise yarın kendileri için ders olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Kasım Salı üniversitelerde ders olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:29:00 -
Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın üniversitelerde ders olacak mı?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime bir günlük ara verildi. 30 Kasım Salı günü pek çok kurs ve okul eğitime ara verecek. Peki, yarın üniversiteler tatil mi?

Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın üniversitelerde ders olacak mı?

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime ara verip vermeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli
Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli

Eğitim

Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli

İstanbul hamile çalışanlar izinli mi? İstanbul kamuda çalışan engellilere yarın tatil mi?
İstanbul hamile çalışanlar izinli mi? İstanbul kamuda çalışan engellilere yarın tatil mi?

Gündem

İstanbul hamile çalışanlar izinli mi? İstanbul kamuda çalışan engellilere yarın tatil mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor
Spor

Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene v..
Barbaros Şansal'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi
Gündem

Barbaros Şansal'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

Türkiye'ye yönelik rezil sözleriyle bilinen Barbaros Şansal, bu kez yüzde 52 ile halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..
Tencere yuvarlandı kapağını buldu! BTP o ittifaka katılıyor
Gündem

Tencere yuvarlandı kapağını buldu! BTP o ittifaka katılıyor

Haydar Baş’ın ölümü sonrası babasının koltuğuna oturan Hüseyin Baş'ın idaresindeki Bağımsız Türkiye Partisi'nin ittifak için kararını verdiğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay