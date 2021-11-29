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Eğitim Yarın okullar tatil mi? Lodos sebebiyle okullar tatil mi?
Eğitim

Yarın okullar tatil mi? Lodos sebebiyle okullar tatil mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege'de şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. İstanbul'da fırtına sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi 3'ü ağır 19 yaralı bulunuyor. Bu sebeple pek çok kişi yarın okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:46:00 - 2021-11-29 20:23:42
Yarın okullar tatil mi? Lodos sebebiyle okullar tatil mi?

Marmara ve Ege Bölgesi’nde etkisini sürdüren şiddetli fırtına yaşanıyor. İstanbul’da şiddetli lodos sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi. İstanbullular şiddetli rüzgar sebebiyle yarın okulların kapalı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar kapalı olacak mı?

Yarın okullar tatil mi? Lodos sebebiyle okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği son olarak vatandaşların etkili fırtınaya karşı dikkatli olmaları yönünde bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtına, bu gece yarısında kadar 70,-11 km\sa hızla devam edecektir. Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgar 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın saat 18.00'e kadar 70-90 km\sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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