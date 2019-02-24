Yarın okullar tatil mi Kar tatili olan iller hangileri 25 Şubat Pazartesi

Kar yağışı sürerken yarın okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından araştırılmakta. Yarın hangi illerde okullar tatil? Kar yağışı nedeniyle tatil olan il ve ilçeler hangileri? İstanbul’da Ankara'da okullar tatil mi? Edirne’de, Çanakkale’de Kırklareli’nde yarın okullar tatil mi? İşte Kar tatili olan iller hangileri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından Türkiye genelinde öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Son dakika tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Kar yağışı nedeni ile tatil olduğu duyurulan il ve ilçelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Hatay, Osmaniye, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesiminde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar öngörülüyor. İstanbul'da önceki gün başlaşan kar yağışı etkisini devam ettirirken, kar yağışı kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Kar nedeniyle okulları tatil olan iller

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği, İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gelibolu, Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda 25 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Gelibolu'da eğitime fırtına ve kar engeli

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kırklareli’nde yarın okullar tatil mi?

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime, bir gün süreyle ara verildi.