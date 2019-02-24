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Yarın okullar tatil mi İstanbul 25 Şubat Pazartesi yarın tatil mi

İstanbul’da cumartesi günü yağmaya başlayan kar pazar günü de etkisini artırarak yağmaya devam ediyor. Yarın İstanbul’da okullara kar tatil edilip edilmeyeceğini öğrenciler merak ederken, 25 Şubat Pazartesi İstanbul’da kar tatili olacak mı sorusunun cevabını bulmak için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter’dan vereceği mesaj merak konusu oldu. Peki İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi İstanbul yarın okullar tatil mi İstanbul valisi Twitter.

24 Şubat 2019 Pazar 18:02
Yarın okullar tatil mi İstanbul 25 Şubat Pazartesi yarın tatil mi

İstanbul’da cumartesi günü yağmaya başlayan kar pazar günü de etkisini artırarak yağmaya devam ediyor. Yarın İstanbul’da okullara kar tatil edilip edilmeyeceğini öğrenciler merak ederken, 25 Şubat Pazartesi İstanbul’da kar tatili olacak mı sorusunun cevabını bulmak için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter’dan vereceği mesaj merak konusu oldu. Peki İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi İstanbul yarın okullar tatil mi İstanbul valisi Twitter.

İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Her iki yakada da etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar karın keyfini çıkardı. 

İstanbul’da beklenen karın yağmasının ardından vatandaşlar bembeyaz bir sabaha uyandı. Kar yağışı sebebiyle sabah erken kalkan bazı vatandaşlar yürümekte ve toplu taşımada zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü. 

Trafik kazaları meydana geldi

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri ile Türk Hava Yolları'nın (THY) iç ve dış hatlarda toplam 66 seferi iptal edildi. İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. TEM otoyolunda bir TIR kaza yaptı.

İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Yağış nedeniyle Avcılar D-100 Karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR kaza yaparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı çağırıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yoldan çıkan TIR vinçle kurtarıldı. Öte yandan ekiplerin yolları tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.

İstanbul’da 25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?

Mevcut soğuk hava dalgasının pazartesiye kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazartesi okulların tatil olma ihtimali yüksek görünüyordu. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin son dakika açıklamasını İstanbul Valiliği'nin yapması bekleniyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika olarak yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın İstanbul'da okulların tatil edildiğini açıkladı.

 

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:02
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