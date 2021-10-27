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Eğitim Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar tatil mi?
Eğitim

Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar tatil mi?

28 Ekim okullar kaç ders? Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yarın ve cuma günü okulların açık olup olmayacağı merak konusu. Peki, perşembe günü okul var mı? 28 Ekim okullar kaç saat olacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:40:00 -
Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle milyonlarca kişi 28-29 Ekim tarihlerinde ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın okula gidilecek mi?

Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bur buçuk günlük resmi tatil yapılacak. 28 Ekim’de resmi kurumlar öğlene kadar çalışacak. Okullar da saat 13.00’e kadar açık olacak. Öğrenciler yarın günlük ders yapacak ve tatil başlayacak. 29 Ekim’de ise okullar tatil olacak.

Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

2022 resmi tatil takvimi

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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