Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar tatil mi?
28 Ekim okullar kaç ders? Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yarın ve cuma günü okulların açık olup olmayacağı merak konusu. Peki, perşembe günü okul var mı? 28 Ekim okullar kaç saat olacak?
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle milyonlarca kişi 28-29 Ekim tarihlerinde ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın okula gidilecek mi?
Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bur buçuk günlük resmi tatil yapılacak. 28 Ekim’de resmi kurumlar öğlene kadar çalışacak. Okullar da saat 13.00’e kadar açık olacak. Öğrenciler yarın günlük ders yapacak ve tatil başlayacak. 29 Ekim’de ise okullar tatil olacak.
Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
2022 resmi tatil takvimi
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı