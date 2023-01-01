Yarın hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri: Meteoroloji’den Türkiye'nin büyük kesimi ve İstanbul'daki sürücülere hayati sis, pus uyarısı
Meteoroloji'den "Yarın hava nasıl olacak?", “Yağmur yağışı var mı? Yok mu?” sorulaının yanıtı geldi. Hava olayı sebebiyle flaş bir uyarı yapıldı. Meteoroloji tarafından 2 - 8 Ocak 2023 tarihlerine ait hava durumu tahminlerini duyurdu. Marmara bölgesinde İstanbul özelinde ve Türkiye'nin büyük bir kesiminde araç sürücülerini zora sokacak. Hava sıcaklıkları hakkında da bilgi verilen Meteoroloji açıklamasında Türkiye genelindeki hava durumu yayınlandı. Peki, yarın İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde hava nasıl olacak? Hangi hava olayları gerçekleşecek? İşte otomobil sürücülerini yakından ilgilendiren son dakika hava durumu haberi…. Son dakika hava durumu tahminleri!
Meteoroloji, haftanın ilk iş günü olan 2 Ocak 2023'te yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis bekleniyor. Sürücülerin özellikle sisli havalarda araç kullanırken dikkatli olmaları önemli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Türkiye'nin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.
ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE "HAYATİ" UYARI
Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte.
Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL HAVA SICAKLIKLARI VE HAVA OLAYLARI ( 02 OCAK 2023)
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE: 10 Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 14 Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 15 Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı beklenmekte
AFYON KARAHİSAR: 10 Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 15°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 17 Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 15 Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA: 19 Az bulutlu
ANTALYA: 19 Az bulutlu
ISPARTA: 13 Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 20 Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA: 9 Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 8 Az bulutlu
KAYSERİ: 8 Az bulutlu
KONYA: 8 Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU: 10 Az bulutlu
KASTAMONU: 5 Az bulutlu
SİNOP: 15 Az bulutlu
ZONGULDAK: 13 Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA: 10 Az bulutlu
SAMSUN: 15 Az bulutlu
TOKAT: 9 Az bulutlu
TRABZON: 13 Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI: 6 Az bulutlu
ERZURUM: 4 Az bulutlu
MALATYA: 7 Az bulutlu ve açık
VAN: 7 Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR: 11 Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 13 Az bulutlu ve açık
MARDİN: 11 Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 14 Az bulutlu ve açık
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