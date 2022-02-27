Yeni haftayla birlikte pek çok il için yağış uyarısı yapıldı. Peki, yarın hangi illerde kar var okullar tatil?

Yarın hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak yarın okullar tatil mi valilik açıklaması 28 Şubat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Konya, Adıyaman, Diyarbakır ve G. Antep çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde, yarın Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde, yarın Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli ile yarın Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TEKİRDAĞ 6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde, yarın Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir, Konya ve Ankara çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, yarın Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların yarın Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KAYSERİ 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

TOKAT 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

VAN -2°C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın batısı ile Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 5°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı