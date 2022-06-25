Yarın hangi metro hattı kapalı olacak? İstanbul'da 26 Haziran Pazar günü hangi metro durakları kapalı olacak?
İstanbul Valiliği’den son dakika metro hatlarına ilişkin açıklama geldi. Yarım metro hatlarını kullanacak vatandaşlar bu haberi okumadan yola çıkmaması gerekiyor. Peki yarın hangi metro hattı kapalı olacak? Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane hattı kapalı mı? Taksim metro hattı yarın kapalı mı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapalı mı? Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı gece kaça kadar açık olacak?
İstanbul Valiliğinden 26 Haziran Pazar günü metro hatlarına ilişkin önemli duyuru geldi. Yarın, İstanbul'da bazı metro seferlerinin yapılmayacağı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
Hangi metro hattı kapalı, hangi metro duraklarında durulmayacak?
İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır'' Ayrıca, yarın Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı sefeleri 01.00’e kadar uzatıldı.