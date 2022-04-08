Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı oyananacak? İşte Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, 3. lig maç programı

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları büyük bir heyecanla tamamlandı. Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, evinde İspanya ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz'in Braga takımı, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı 40. dakikada Abel Ruiz'in golüyle 1-0 yendi. İngiltere ekibi West Ham United ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımı arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi. Avrupa Ligi maçlarının yanında Süper Lig maçları da büyük merak konusu. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var? Maç saat kaçta, hangi kanalda?