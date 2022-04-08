Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı oyananacak? İşte Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, 3. lig maç programı
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları büyük bir heyecanla tamamlandı. Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, evinde İspanya ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz'in Braga takımı, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı 40. dakikada Abel Ruiz'in golüyle 1-0 yendi. İngiltere ekibi West Ham United ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımı arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi. Avrupa Ligi maçlarının yanında Süper Lig maçları da büyük merak konusu. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var? Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 32'nci, 1. Lig'de 31'inci hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig'e 34'üncü, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplara 30'uncu, 2. Grup'a ise 33'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Peki yarın hangi maçlar var? Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. lig maçları ne zaman saat kaçta?
Süper Lig yarınki maçlar hangileri?
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazar hangi maçlar var?
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
11 Nisan Pazartesi kimin maçı var?
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
1. Lig Yarın hangi maçlar var?
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
20.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Yeni Adana)
10 Nisan Pazar maçları hangileri?
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
20.30 Bursaspor-Kocaelispor (Bitci Timsah Park)
11 Nisan Pazartesi hangi maçlar var?
20.30 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)
TFF 2. Lig Beyaz Grup maçları hangileri?
9 Nisan Cumartesi maç programı
15.00 Pazarspor-Tarsus İdman Yurdu (Pazar İlçe)
15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 (Karaelmas K. Köksal)
10 Nisan Pazar maç programı:
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)
15.00 Kırklarelispor-Ispanta 32 Spor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Şanlıurfaspor-Akhisarspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Eskişehirspor-Uşakspor (Eskişehir Yeni-Seyircisiz)
15.00 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
Kırmızı Grup Yarınki maç programı
15.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Somaspor (Van Atatürk)
15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-Niğde Anadolu FK (Bayburt Genç Osman)
15.00 Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (7 Ocak)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
10 Nisan Pazar Kırmızı Grup maçları
14.00 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Turgutluspor-Ergene Velimeşespor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Sivasspor Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Bodrumspor-Ankaraspor (Bodrum İlçe)
15.00 Çorum FK-1461 Trabzon FK (Çorum Şehir)
15.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)
TFF 3. Lig 1. Grup 10 Nisan Pazar programı
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kelkit İlçe)
15.00 Kahta 02 Spor-Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor (Kahta İlçe)
15.00 Hendekspor-Formül Erbaaspor (Hendek Atatürk)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Sancaktepe Futbol Kulübü-Bursa Yıldırımspor (15 Temmuz)
15.00 Elazığspor-Batman Petrolspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Artvin Hopaspor (7 Ocak)
15.00 Karaman Futbol Kulübü-Başkent Gözgözler Akademi (Kemal Kaynaş)
2. Grup Yarın hangi maçlar var?
13.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Siirt Atatürk)
15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)
15.00 Kalecik Futbol Kulübü-Yomraspor (Çubuk İlçe)
15.00 52 Orduspor FK-Çarşambaspor (Yeni Ordu)
15.00 İskenderunspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz)
15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Bitexen Düzcespor (Elazığ Doğukent)
15.00 Bayrampaşaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü-Darıca Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)
3. Grup: 10 Nisan Pazar maç programı
15.00 Mardin 1969-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Mardin 21 Kasım-Seyircisiz)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Başpınar)
15.00 Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenler Erokspor)
15.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Orduspor 1967 (Of İlçe)
15.00 Karşıyaka-Ağrı 1970 (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Fethiyespor-Modafen (Fethiye İlçe)
15.00 Belediye Derincespor-Çankaya Futbol Kulübü (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 İçel İdmanyurduspor-Ceyhanspor (Mersin)
15.00 Kardemir Karabükspor-Criptoswaps Edirnespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)