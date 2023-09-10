Yarın da Kemalist olacaklar! HDP'nin yol arkadaşı İP'ten andımız tiyatrosu
28 Mayıs seçimlerinde AK Parti hükümetini düşürmek için HDP ile bile ittifaka göz yuman İYİ Parti, birleştirmeyi değil ötekileştirmeyi öğreten andımız için yarın 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapmayı planlıyor.
İYİ Parti, okullarda öğrencilerin ırkçı ifadelerle varlıklarını birilerinin varlığına armağan etmeye mecbur bırakıldığı andımız için harekete geçti. İYİ Parti, milleti ötekileştiren andımızın kaldırılmasını yarın 81 ilde yapacağı eylemle protesto etmeyi planlıyor.
İYİ Partiden basına aktarılan not şu şekilde:
“Değerli basın mensupları,
İYİ Parti'nin 81 İl Başkanlığınca, iktidarın sebep olduğu ekonomik krizin eğitim masrafları konusunda ailelerin üzerinde yarattığı baskıyı ve hukukun verdiği karara rağmen Andımız'ın okullarda okunmamasını protesto etmek üzere, 11 Eylül Pazartesi (YARIN) saat 12.30'da, İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde ortak basın açıklaması yapılacaktır. Bu çerçevede Ankara'daki açıklama İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilecektir.
Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”
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