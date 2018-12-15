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Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor! Metris Kışlası artık Esenler’in millet bahçesi

Esenler halkı, yarın iki büyük açılışla tarihi bir gün daha yaşayacak. Askeriyeden devredilen arazilerde yapılan ilk millet bahçesi olma özelliği taşıyan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Cumhuriyet tarihinin ilk taş camisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:40
Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor! Metris Kışlası artık Esenler’in millet bahçesi

Adem Şahin

İstanbul’un önde gelen ilçelerinden Esenler’in ve şehrin önemli simgelerinden olacak Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinin ilk taş camisi Hacı Emsal Avcı Taş Camii, yarın saat 13.00’te halkın hizmetine sunulacak. 1912 yılından bu yana Türk askerine hizmet veren Metris Kışlası’nda artık çocuk sesleri yükselecek. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki başarısız darbe teşebbüsünün ardından alınan karar gereği, şehir dışına taşınan birliklerin boşalttığı alanlar bir bir halkın hizmetine sunuluyor.

240 bin metrekarelik dev bahçe

Esenler-Atışalanı’nda bulunan ve Esenler Belediyesi’ne devredilen Metris Kışlası’nda İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden birisi yapıldı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Esenler’deki 10 şehit ve ülke genelindeki şehitlerin anısının yaşatılması için millet bahçesine de “Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi” adı verildi. İlave parklarla birlikte Millet Bahçesi toplam 240 bin metrekarelik alan üzerinde konumlanıyor. Millet Bahçesi içinde yer alan spor vadisi ile kültür vadisini zenginleştiren donatılar arasında yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları, çiftlik park, hobi ve meyve bahçeleri, macera parkı, ikinci bahar kıraathanesi, şifa bahçesi, gül bahçesi, kır kahvesi, hanımlar konağı, gençlik merkezi, gölet ile kütüphane ve açık hava kitap okuma mekânları yer alıyor.

“Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz”

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Esenler’in 10 şehit verdiğini, 40’ın üzerinde de gazisinin bulunduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını bu parkta ebediyyen yaşatmak istiyoruz. Millet bahçemiz sadece Esenler halkına değil, tüm İstanbullulara hizmet verecek. Konumu itibariyle de ulaşımı çok kolay. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alacağımız millet bahçemizin açılış törenine tüm İstanbullu hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.

Tamamı taş işçiliğiyle yapılan ilk cami

Esenler Belediyesi ile Bahçelievler Hak Vakfı’nın ortaklaşa yaptığı Cumhuriyet tarihimizin ilk taş camisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Hacı Emsal Avcı Taş Camii, Birlik Mahallesi’nde, hayırsever Afif Avcı tarafından bağışlanan bin 600 metrekarelik bir alana inşa edildi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan, kamulaştırma ve çevre düzenlemesiyle birlikte 100 bin metre yaşam alanı da bulunan cami, Mimar Sinan tarafından yapılan Tophane’deki Tarihi Kılıç Ali Paşa Camii’nin ve Manisa’daki Muradiye Camii’nin bir benzeri. Camide kolon ve kiriş bulunmuyor.

Cami, Hadımköy’den getirilen, “İstanbul Taşı” olarak da bilinen 2 bin - 2 bin 500 yıl gibi uzun bir süre ayakta kalabilen 2.300 metreküp küfeki taşından yığma tekniğiyle yapıldı, taşlar el işçiliğiyle işlendi. Camiyi oluşturan binlerce taş, 5 taş ustasının elinde şekillendi. Pencereler, kalem işleri, orijinal detaylara uygun olarak tasarlandı. Neredeyse her bir bloğu 500 kilo ya da bir ton olan taşlar birbirine horasan harcı, zıvana ve kurşunla tutturuldu. Bu taşın özelliği sayesinde cami, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan, kış aylarında ise dondurucu soğuklardan korunacak. Cami inşasında 34 bin adet kenet ve zıvana, 50 tonu kubbesinde olmak üzere toplam 170 ton kurşun kullanıldı.

Cami, Osmanlı mimarisinde yapıldı. Mimarisi ve estetiği ile dikkat çeken caminin ön ve yan cephelerinde de kemerler yer alıyor. Yaklaşık 1.500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami; Sultanahmet Camii, Fatih Camii, Yeni Cami, Şehzadebaşı Camii, Yavuz Selim Camii ve Kılıç Ali Paşa Camii gibi uzun ömürlü olacak.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:40
  1. Manisa
  2. Esenler
  3. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi
  4. Hacı Emsal Avcı Taş Camii
  5. Metris Kışlası
  6. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  7. 15 Temmuz
  8. Esenler-Atışalanı
  9. Esenler Belediyesi
  10. 15 Temmuz darbe teşebbüsü
  11. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu
  12. Bahçelievler Hak Vakfı
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  14. Afif Avcı
  15. Tarihi Kılıç Ali Paşa Camii
  16. Muradiye Camii
  17. İstanbul Taşı
  18. küfeki taşı

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