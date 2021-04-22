  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus ordusuna şok eden talimat: Derhal müdahale etmeye hazır olun

‘Çok büyük yalan söyleyin’ diyen Sedef Kabaş daha bakın neler yapmış neler

Yargıtay’ın ‘tahşiye’ kararını değerlendiren yazar Mustafa Kaplan: Ailemdekiler, ağır travma geçirdiler

Konya'daki 'Süt banyosu' davası sanıkları mahkemede bakın ne dediler!

İşte kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve kurumlar...

Bakın bu iddia nereden geldi! “Mayıs’ın sonunda tüm vatandaşlar aşı olmuş olacak"

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyon başlatıldı

Lise öğrencileri efsanevi yılan oyununu böyle oynadı

'Tüm Müslümanları' öldürmekle tehdit eden o kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi

Rusya 10 bin askerle harekete geçti! Tarihte en son Hitlere karşı kullanılmıştı
Gündem Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cevabı belli oldu
Gündem

Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cevabı belli oldu

Ölümcül yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00'da başladı. 23 Nisan cuma gününün de kısıtlama kapsamına alınması sonrasında vatandaşlar "Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-22 20:33:00 -
Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cevabı belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili öncesi sokağa çıkma kısıtlamasına dair genelgeyi yayımladı. Buna göre bu hafta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından "Camilere ilişkin bir yasak var mı?" sorusu ise merak konusu oldu.

Camilerde cuma namazının kılınması bekleniyor

23 Nisan Cuma günü pandemi kurallarına uygun olarak Cuma namazının eda edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağının olduğu dört günlük yılbaşı tatilinde pandemi koşullarına uygun olarak cuma namazı kılınmıştı.

Haber7 tarafından edinilen bilgilere göre İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

Cuma namazı için açıklanması beklenen kurallar

Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

Marketler açık olacak mı?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.Daha önce yayınlanan genelge içerisinde, 'Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.' denildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada zincir marketlerin İstanbul'da 17.30'da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeniler resmen kaşınıyor! Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtılar
Dünya

Ermeniler resmen kaşınıyor! Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtılar

Ermenistan askerleri, Azerbaycan sınırında görev yapan Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı.
1 Mayıs 2021 hangi gün? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Yaşam

1 Mayıs 2021 hangi gün? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

2021'in resmi tatilleri hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle be..
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Müge Anlı'ya katıldı
Medya

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Müge Anlı'ya katıldı

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey karakterini oynayan Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'nın programını ziyaret etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay