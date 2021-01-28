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Yaşam Yarın cuma namazı kaçta? İstanbul, Ankara İzmir Diyanet 29 Ocak Cuma namazı saatleri
Yaşam

Yarın cuma namazı kaçta? İstanbul, Ankara İzmir Diyanet 29 Ocak Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Müslümanlar için mübarek olan Cuma gününde cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saatlerini araştırıyorlar. Diyanet İşleri il il cuma namazı vakitlerini yayınlıyor. 29 Ocak 2021 Cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından yayınlandı. İşte İstanbul, Ankara İzmir Diyanet 29 Ocak Cuma namazı saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-01-28 22:03:00 -
Yarın cuma namazı kaçta? İstanbul, Ankara İzmir Diyanet 29 Ocak Cuma namazı saatleri

Cuma namazının kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Her hafta bu mübarek günü Müslümanlar büyük bir heyecanla bekliyorlar. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma günü cemaat ile beraber cuma namazı kılınıyor.

29 Ocak cuma namazı saatleri

Ankara: 13:07

İstanbul: 13:22

İzmir: 13:30

İl il namaz vakitleri için tıklayın

Diyanet 29 Ocak 2021 Cuma Hutbesi

HAYVANLARA MERHAMET: DİNÎ VE İNSANÎ SORUMLULUĞUMUZ

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Peygamber Efendimiz, çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir adamın Allah’ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashâb-ı kirâm, “Ey Allah’ın Resûlü! Hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap var?” diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: “Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.”

Bir başka gün ise Peygamberimiz (s.a.s),bir kediye kızıp onu hapseden ve açlıktan ölmesine göz yuman bir kadının Allah’ın azabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvana yaşama hakkı tanımayan merhametsiz kadının, Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğradığını ifade etmişti. Zira her canlıya yapılan eziyetin de bir günahı ve ilâhî cezası vardı.

Aziz Müminler!

Kâinattaki her varlık gibi, hayvanlar da Yüce Allah’ın varlığına ve kudretine delil olarak anlam taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah’ın eseri olarak değerlidir ve O’nun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu, hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir.

İslam, hayvanlara zulüm ve işkence anlamına gelen, onları yaratılış amacına aykırı biçimde zorlayan her türlü davranışı yasaklar. Resûl-i Ekrem (s.a.s),bir hadisinde bizi şöyle uyarır: “Hiçbir kimse yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!”

Kıymetli Müslümanlar!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer topluluktur.” Evet, hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım. Varlık âlemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dinî, vicdanî ve insanî sorumluluğumuzu yerine getirerek Rabbimizin rızasına talip olalım.

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