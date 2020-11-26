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Gündem Yarın cuma namazı camilerde kılınacak mı? Cemaatle cuma olacak mı?
Gündem

Yarın cuma namazı camilerde kılınacak mı? Cemaatle cuma olacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri belirlendi. Milyonlarca vatandaş 65 yaş ve üstü hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor araştırmasına başladı. Peki, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cuma namazlarında değişiklik oldu mu? Yarın cuma namazı camilerde kılınacak mı? Cemaatle cuma olacak mı? İşte 26 Kasım Cuma namazı hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:25:00 -
Yarın cuma namazı camilerde kılınacak mı? Cemaatle cuma olacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağının olduğu saatler netleşti. Milyonlarca vatandaş 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatlerinin hangi saatler arasında olduğunu araştırmaya başlamıştı. En çok merak edilen konulardan birisi de cuma günleri cuma namazı konusu oldu.

65 yaş üstü vatandaşlar cuma namazına gidecek mi?

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar bütün illerde geçerli olmak üzere gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üstüne ek olarak, 1 Ocak 2001 tarihi itibari ile doğan ve 20 yaşın altında olan vatandaşlar da 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş ve üstüne bir de 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı yukarıda belirtilen yaş gruplarının cuma namazına gidebileceğini düşünerek, 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını güncelledi. 20 yaş altı cuma namazı saatleri araştırılırken bir yandan da 65 yaş ve üstü ne zaman cuma namazına gidecek merak ediliyor.

65 yaş ve üstü ile birlikte 20 yaş altı vatandaşların cuma namazına gidebilmesi için;

*İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

20 yaş altı vatandaşlar cuma namazına gidebilecek mi?

1 Ocak 2001 tarihi itibari ile doğan ve 20 yaşın altında olan vatandaşlar da 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü çalışanlar SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmek şartıyla bu yasaklardan muaf olacaklar. İçişleri Bakanlığının bu kararı güncelleninceye kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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