Yarın başlayacak normalleşme sürecine ilişkin İBB'den akıllara zarar açıklama

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), normalleşme sürecinin başlayacağı 11 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin uyarılarda bulundu.

İBB tarafından pek çok işletmenin tekrar faaliyete geçecek olması nedeniyle İstanbul'da özel araç ve toplu taşıma kullanımında ciddi artış beklendiği belirtildi.

Mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulunan İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İBB olarak, Pazartesi günü başlayacak normalleşme ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamalar sürdüğün için 11 Mayıs Pazartesi günü ulaşımda güçlükler yaşanabilir. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını, mümkün olduğunca evden çalışmaya devam etmelerini öneriyoruz."

Bisiklet çağrısı yaptı

11 Mayıs Pazartesi günü başlatılacak yeni serbestilerle toplu taşıma kullanımının çok daha fazla artacağını öngörüyoruz ve siz değerli halkımızı şu önemli başlıklarla bilgilendirmek istiyoruz:

1. Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız.

2. Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz.

3. Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00’dan sonra akşam da 16:00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız.

4. Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metre ile koruyun.

Araçlar parkta yatıyor

Yeni tip koronavirüs salgını sırasında Türkiye'de 3 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul, virüsten en çok etkilenen şehir oldu. Buna rağmen CHP'li İBB idaresi, toplu taşıma seferlerini azalttı. Onlarca vatandaş, araçlarda burun buruna yolculuk yapmak zorunda kaldı. Konuya dair haberler için: