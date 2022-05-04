Yarın bankalar açık mı? Bankalar yarın açılacak mı? 5 Mayıs Perşembe bankalar çalışacak mı?
Bayram tatili nedeniyle kamu kurumlarında olduğu gibi bankalar da kapalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişin Kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapmadığından bankalara işi olanlar yarın bankalar açık mı? Bankalar yarın açılacak mı? Bankalar yarın mesaiye başlıyor mu? sorularını sormakta.
2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı, 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalarda işleri olan vatandaşlar da bankaların ne zaman açılıp açılmayacağını sorguluyor.
Bankalar ne zaman açılacak?
Bankalar 5 Mayıs tarihinde hizmet vermeye başlayacak. Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil oluyor. Bayram tatili 3,5 gün olarak gerçekleşecek. Kamu kurumlarında olduğu gibi bankalarda da 5 Mayıs Perşembe günü mesai saatlerine başlayacak.
Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edildi. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs oldu. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Bayram tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Banka çalışma saatleri
Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.