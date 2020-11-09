Yarın bankalar açık mı? 10 Kasım tatil mi?

10 Kasım’da tatil var mı? 10 Kasım Salı günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Milli ve dini bayramlarda resmi olarak tatil yapılmakta. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, Ramazan ve Kurban Bayramı, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim’de hem kamu kurumları hem de çalışanlar tatil yapmakta. Peki 10 Kasım’da tatil var mı? 10 Kasım tatil mi? PTT yarın açık mı? 10 Kasım’da PTT, bankalar açık mı?