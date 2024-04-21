  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Volkswagen işçileri ABD'yi ayağa kaldırdı: Alman otomobil devi güvenini kaybetti! 4 bin işçinin katılımıyla...

Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü

Erdoğan'ın Hamas'la yaptığı görüşme o ülkeyi salladı! Hasetlerinden alçaklaştılar

Akaryakıt fiyatları her an tepetaklak olabilir! Bu senaryo hiç hesapta yoktu

MEB'den yeni takvim güncellemesi: Nasıl, kaç gün tatil olacak? Bir müjde daha: Türkiye kararı duyuruldu

Pakistan'dan ABD'ye 'Balistik füze' tepkisi!

Dolmabahçe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'i kabul etti

'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

Müjde gibi müjde! O ülkenin milyonerlerini Türkiye'ye getirme kararı aldılar

Türk füzelerini, İHA'larını düşürmek için Demir Kubbe alacaklar! İsrail'e gün doğdu
Dünya Yarın bakanlığa çağıracaklar! İsrail'den o ülkelere protesto
Dünya

Yarın bakanlığa çağıracaklar! İsrail'den o ülkelere protesto

Yeniakit Publisher
2024-04-21 00:16:00 -
Yarın bakanlığa çağıracaklar! İsrail'den o ülkelere protesto

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının lehine oy kullanan ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa davet edilip "güçlü bir protesto" sunulacağı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yisrael Katz’ın talimatı üzerine BMGK oylamasında Filistin'in BM'ye tam üyeliğine evet oyu kullanan ülkelerin İsrail’deki büyükelçilerinin yarın bakanlığa çağrılacağı belirtildi.

Açıklamada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Malta, Slovakya ve Ekvador büyükelçilerinin yarın bir diplomatik girişim için çağrılacağı ve "güçlü bir protesto" sunulacağı kaydedildi.

Filistin'in BM'ye üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.

Han Yunus'tan içler acısı görüntüler
Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

Gündem

Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

ABD Filistin'e "Hayır"da ısrarcı
ABD Filistin'e "Hayır"da ısrarcı

Dünya

ABD Filistin'e "Hayır"da ısrarcı

İsrail'den sivillerin evlerine saldırı! 9 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'den sivillerin evlerine saldırı! 9 Filistinli daha hayatını kaybetti

Dünya

İsrail'den sivillerin evlerine saldırı! 9 Filistinli daha hayatını kaybetti

Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular
Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular

Gündem

Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular

Cesetler sayılamıyor, çünkü... İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta insanlık dramı!
Cesetler sayılamıyor, çünkü... İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta insanlık dramı!

Dünya

Cesetler sayılamıyor, çünkü... İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta insanlık dramı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23