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Yaşam Yarın akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel
Yaşam

Yarın akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Hafta içi sokağa çıkma saatleri güncel | Koronavirüs salgının sebebiyle uzun süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Pek çok kişi 1 Haziran’dan sonra sokağa çıkma yasağıyla ilgili nasıl bir kararın uygulanacağını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 18:04:00 -
Yarın akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Koronavirüs salgınının başından bu yana ülkemizde belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. 1 Haziran’da başlayacak normalleşme döneminde sokak kısıtlaması olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, 1 Haziran’dan sonra sokağa çıkma saatleri ne olacak?

Yarın akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından normalleşme takviminin detaylarını paylaşacak. Geçen yıl olduğu gibi yaz aylarında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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