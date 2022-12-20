Yarın 7 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!
Yarın 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor. Haklarında tedbir kararı olan 7 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 21 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Yarın 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor.
Haklarında tedbir kararı olan 7 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor.
Hisseler, 21 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1-ORGE- ORGE ENERJI ELEKTRIK
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
2-DOGUB- DOGUSAN
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
3-MIATK- MIA TEKNOLOJI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
4-MNDRS- MENDERES TEKSTIL
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
5-AKENR- AK ENERJI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
6-GWIND- GALATA WIND ENERJI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
7-SILVR- SILVERLINE ENDUSTRI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
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