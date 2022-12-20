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Ekonomi Yarın 7 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!
Ekonomi

Yarın 7 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!

Yarın 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor. Haklarında tedbir kararı olan 7 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 21 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 13:34:00 -
Yarın 7 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!

Yarın 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor.

Haklarında tedbir kararı olan 7 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor.

Hisseler, 21 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

1-ORGE- ORGE ENERJI ELEKTRIK

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

2-DOGUB- DOGUSAN

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

3-MIATK- MIA TEKNOLOJI

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

4-MNDRS- MENDERES TEKSTIL

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

5-AKENR- AK ENERJI

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

6-GWIND- GALATA WIND ENERJI

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

7-SILVR- SILVERLINE ENDUSTRI

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

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