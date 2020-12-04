Yarın 5-6 Aralık hafta sonu şehirlerarası seyahat yasak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni açıklama kabine toplantısının ardından yapıldı. Sokağa çıkma yasağı hafta içi saat 21:00'dan 05:00'a kadar uygulanırken, hafta sonu da tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Hafta sonu yasağı cuma 21.00'den itibaren başlayacak.

Hafta sonu şehirlerarası seyahat yasak mı?

Hafta sonu yasağı cuma 21.00'den itibaren başlayacak. Verilen bu kararın ardından 65 yaş ve üstü, 20 yaş altı vatandaşlarımız içinde toplu ulaşım için yeni bir karar imza atıldı. Genelgede 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmaları yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgede seyahat yasağıyla ilgili detaylara yer verildi. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) zorunlu haller durumunda şehirlerarası seyahate izin verilecek. Diğer yandan Özel araçla seyahat etmek isteyen ve toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyenler için farklılık arz edecek olan şehirlerarası yolculuk yasağı, bakanlığın kriterlerine bağlı olarak gerçekleşecek.

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığa ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Seyahat eedilmesi zorunlu haller sayılacak durumlar nedir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,