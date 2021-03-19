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Yerel Yarım saat içerisinde 3 kişiyi bıçakladı! Kan donduran ifadeler
Yerel

Yarım saat içerisinde 3 kişiyi bıçakladı! Kan donduran ifadeler

Uyuşturucu madde ve alkolün etkisiyle yarım saat içerisinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 10:05:00 -
Yarım saat içerisinde 3 kişiyi bıçakladı! Kan donduran ifadeler

Uyuşturucu madde ve alkolün etkisiyle yarım saat içerisinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da geçtiğimiz akşam saatlerinde madde ve alkol kullandığı iddia edilen İdris D., İntizam Mahallesinde cadde üzerinde yürüyen Koray B.'yi durdurup kendisine doktor olup olmadığını sordu. Aldığı "doktor" değilim cevabına sinirlenen İdris B. vatandaşı bıçaklayıp elindeki cep telefonunu da alarak Altıparmak Caddesi'nden Merinos Parkı'na doğru kaçmaya başladı. Koşarak Merinos Metro İstasyonu'na giren İdris D. burada krize girip metrodaki asansörün kapılarını tekmelemeye başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine İdris D.'nin yanına giden güvenlik görevlisi Abdullah Y. kendisine müdahale etmek istedi. Yanındaki bıçağı tekrar çıkaran İdris D. güvenlik görevlisini de göğsünden bıçaklayıp yeniden kaçmaya başladı. Mudanya Caddesi üzerinde bir süre kaçtıktan sonra yolda gördüğü taksiyi durduran İdris D. araca binmek istedi. O sırada taksinin arka koltuğunda oturan Ümit P. "görmüyor musun? taksi dolu" diyerek taksi sürücü ile birlikte İdris D'nin taksiye binmesine izin vermedi. Bunun üzerine madde bağımlısı İdris D. yanındaki bıçağı 3. kez çekip arka koltuktaki Ümit P.'yi de göğsünden ağır şekilde yaralayıp kaçmak istedi.

Benzin istasyonuna yakıt almak için girdiği sırada durumu fark eden bir sürücü İdris D.'ye aracının kapısını çarparak yere düşürdü. Bunun üzerine yere yuvarlanan İdris D. vatandaşlar ve olay yerine gelen sivil polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Elleri kelepçelenen şüpheli olay yerinde neden yaptın diye soran gazetecilere "Hepsini ben bıçakladım, sana ne, avukatımı istiyorum" diye cevap verdi. Gözaltına alınan İdris D.'nin polise verdiği ifadesinde uyuşturucu madde ile birlikte alkol aldığını söylediği, şahısları bıçaklayıp bıçaklamadığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İdris D. "neden yaptığını" soran gazetecilere "ben bıçaklamadım" dedi. İdris D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

imam hatipli

Boynunda zincirle kulübesine kapatılsın. Hapishaneleri bıçaklama merkezi olmaktan kurtaramayan sistem utansın.
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