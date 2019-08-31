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Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl yapılır?

Yapımı pratik, yemesi bir o kadar zevkli olan aşurenin püf noktalarını sizler için derledik. Sütlü aşure nasıl yapılır? Yarım kilo buğdaydan kaç kişilik aşure çıkar? En güzel aşure nasıl yapılır? İşte bütün ince detaylar...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:40
Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl yapılır?

Bereketli ayların, bereketli tatlısı aşureyi yapmak isteyen birçok kişinin aklında, binlerce soru var. Koca aşure kazanını nasıl dolduracağını bilmeyen ya da ilk kez aşure yapacak olanlar için, bir rehber niteliğinde bu yazıyı derledik.

Bu tarif, dolu dolu 30 kişinin yüzünü içtenlikle güldürecek cinsten. Dilediğiniz gibi eklemeler yaparak çoğaltmak ya da tadında değişiklikler yapmak sizin elinizde...

Malzemeler

  • 500 gr aşurelik buğday
  • 250 gr nohut
  • 250 gr kuru fasulye
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • 100 gr kuru üzüm
  • 50 gr kuş üzümü
  • 150 gr kuru incir
  • 150 gr kuru kayısı
  • 50 gr ceviz
  • 50 gr fındık
  • 50 gr dut kurusu
  • 50 gr çam fıstığı
  • 900 gr toz şeker
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
  • 5 litre su
  • isteğe göre 1 kahve fincanı gül suyu

Üzeri için;

  • Nar taneleri
  • kuş üzümü
  • Fındık
  • kuru kayısı ve incir parçaları
  • Hindistan cevizi rendesi

En güzel aşure nasıl yapılır?

Yapılışı

Buğday, fasulye, nohudu ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün sularını süzün.

Buğdayların üzerine 4 litre su ve 1 çubuk tarçın ekleyip kaynatın. Üzerinde biriken köpüğü bir kevgirle alıp tencerenin kapağını kapatın ve buğdaylar patlayıp yumuşayana kadar kaynatın. 

Fasulye, pirinç ve nohudu süzüp ayrı tencerelerde haşlayın.

Malzemeler haşlanırken kuş üzümünü suya koyarak 15-20 dakika kadar bekletin. Kuru kayısıları ve incirleri nohut büyüklüğünde doğrayın.

Buğdayın kaynama suyu beyazlaşıp yoğunlaşmaya başlayınca haşladığınız nohut ve kuru fasulyeyi, pirinci ve dut kurusunu ekleyin.  Koyulaşmaya başlayana kadar iyice kaynatın.

Ardından sırasıyla fıstık, ince kıyılmış kuru kayısıyı ve rendelenmiş portakal kabuklarını ekleyip karıştırın. Birkaç taşım kaynatın.

Kuru üzümleri ve kuş üzümlerini indirmeye yakın bir zaman aralığında koyun. Bu sayede aşurenin rengini korumuş olacaksınız.

Son olarak şekeri ekleyip 5-10 dakika karıştırarak pişirin. En son incirleri katın ve bir taşım kaynatıp, ateşten alın.

Kaselere bölüştürün ve soğuduktan sonra süsleyerek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:40
  1. Aşure nasıl yapılır?
  2. evde aşure nasıl yapılır
  3. beyaz aşure nasıl yapılrı
  4. sütlü aşure nasıl yapılır
  5. tatlı aşure nasıl yapılır
  6. en güzel aşure nasıl yapılır
  7. aşure yapmanın püf noktaları

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