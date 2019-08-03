0553 313 94 23

"Yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz"

- TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni transferi Furkan Şeker:"Geçen sezon Denizlispor ile güzel bir şampiyonluk yaşamıştım. O zaman Hatayspor ligi üçüncü bitirmişti ve adeta direkten dönmüştü. Bu sezon inşallah yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz"- "Takım uyum içinde ve güzel bir ortam var. Bu sezonki tek hedef Süper Lig"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
"Yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz"


ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un Denizlispor'dan kadrosuna kattığı Furkan Şeker, "Geçen sezon Denizlispor ile güzel bir şampiyonluk yaşamıştım. O zaman Hatayspor ligi üçüncü bitirmişti ve adeta direkten dönmüştü. Bu sezon inşallah yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz." dedi.

Bordo-beyazlı takım Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni transfer Furkan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona yeni takımıyla en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Çalışmaların güzel geçtiğini belirten 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Ben dahil birkaç arkadaşım takıma katıldı, daha da katılacaklar var. Takımın gidişatı şu anda çok iyi. Hazırlık maçları nedeniyle fizik olarak yorgun olsak da takımda iyi bir oluşum var. Bunun lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.


- "Tek hedef Süper Lig"


Bu sezon takımı play-off oynamadan Süper Lig'e çıkarmak istediklerini anlatan Furkan Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon Denizlispor ile güzel bir şampiyonluk yaşamıştım. O zaman Hatayspor ligi üçüncü bitirmişti ve adeta direkten dönmüştü. Bu sezon inşallah yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz. Hocamız ve takım buna inanıyor. Takımdaki birçok oyuncu geçen sezondan kaldı ve birkaç takviye ile daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu sezon play-off oynamayız ve direkt ilk ikiden Süper Lig'e çıkarız."

Takımdaki uyumun oldukça iyi olduğunu aktaran Furkan Şeker, lige iyi başlamak istediklerini kaydetti.

Furkan Şeker, "Takım uyum içinde ve güzel bir ortam var. Bu sezonki tek hedef Süper Lig. Gerek teknik heyet gerek oyuncu arkadaşlarım buna inanıyoruz. Lige iyi başlarsak o hava ile devam edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Denizlispor benim için farklı bir yer"


Eski takımı Denizlispor'un bu sezon Süper Lig'de mücadele edeceğini anımsatan Furkan Şeker, Denizli'nin futbol şehri olduğunu anlattı.

Hataysporlu futbolcu, "Denizli güzel bir futbol şehri. Güzel transferler yapıyorlar. Oradan her zaman güzel anılarla ayrıldım. Umarım Denizlispor Süper Lig'de başarılı olur, bunu gönülden istiyorum. Denizlispor benim için farklı bir yer. Umarım ligde kalıcı olmayı başarabilirler, çünkü bunu hak ediyorlar." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
  1. Furkan Şeker
  2. Futbol
  3. Hatayspor
  4. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları paylaştı! ‘Türkiye mültecilere ne sağladı’ diyenlere cevap
    1. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    2. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    3. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    4. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    6. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    7. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    8. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    9. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    10. TL ile ihracatta rekor
    11. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    12. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    13. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    14. Bingöl’de en tatlı hasat
    15. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    16. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    17. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    18. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    19. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    20. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    21. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    22. Milletlerarası anlaşmalar
    23. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    24. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    25. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    26. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    27. Denizli’deki araç sayısı 407 bin 784’e..
    28. AK başkanlar deneyimlerini paylaştı
    29. Nazlı öğretmen ve arkadaşları..
    30. Rusya’da 4 katlı binada yangın
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız