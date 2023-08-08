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Ekonomi Yarım gram altın tarihe karışıyor
Ekonomi

Yarım gram altın tarihe karışıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-08 03:13:00 -
Yarım gram altın tarihe karışıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre rafineriler artık en az 0,5 gram yerine en az 1 gram, en fazla da 100 gram altın üretecek.

İşlenmemiş altın ithalatına kota uygulamasının gündeme gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde altınla ilgili önemli bir karar daha yayımlandı.

Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yürürlüğe girdi.

Basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek
Bu genelgeye göre basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram olacak

Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram; gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram; platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

0,5 gram altın üretilmeyecek

Daha önceki düzenlemede basılı altınların asgari üretim sınırı 0,5 gram olarak belirlenmişti.
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Kaynak: AA

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