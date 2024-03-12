Yarım Genel Başkan Özgür Özel fena yakalandı! CHP'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada tarihi bir itirafta bulundu. İzmir Manisa arasını 25 dakikaya indiren açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Sabuncubeli Tüneli'nden övgü ile söz etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen "İzmir İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Burada konuşma yapan Özgür Özel dikkat çeken bir itirafta bulundu.

CHP lideri Özel CHP'nin yönettiği İzmirlilerin trafik çilesini anlatırken, İzmir Manisa arasını 25 dakikaya indiren açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Sabuncubeli Tüneli'nden övgü ile söz etti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in Sabuncubeli Tüneli'ne yönelik övgü dolu sözleri için teşekkür etti. İnan, "Tarihi İtiraf! Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk. İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar." dedi.

Özel'in itirafı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın İzmirlilerin trafik çilesine yönelik hazırladığı reklam filmini akıllara getirdi. Dağ, hazırladığı reklam filminde İzmir'in trafik çilesine dikkat çekmiş ve trafik sorununun çözüleceğine vurgu yapmıştı.

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