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Yarım asırlık takım mabedine geri dönüyor

Yıkılmasının ardından Kütahya kamuoyunda büyük yankı bulan Dumlupınar Stadı için 3 bin 100 kişilik portatif tribün çalışmaları başladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:44
Yarım asırlık takım mabedine geri dönüyor

Yıkılmasının ardından Kütahya kamuoyunda büyük yankı bulan Dumlupınar Stadı için 3 bin 100 kişilik portatif tribün çalışmaları başladı. Bakan yetkilileri tarafından başlatılan çalışmalar sonunda Stadın Kasım ayına kadar bitirilmesi öngörülüyor.


Kütahyalılar için büyük öneme sahip Kütahyaspor ile özdeşmiş Dumlupınar stadı için taraftarların ve Kütahyalı bürokratların gayretleri sonunda Dumlupınar Stadı için 3 bin 100 kişilik çelik konstitüsyon portatif tribün yapı için bakan yetkilileri Kütahya’ya gelerek stat da fizibilite çalışmalarına başladı. Tribünler için projenin ilk etabı olan zemin etüt çalışmalarına başlandığı müjdesini veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret Stadın Kasım ayı’na kadar tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Gayret; “ Kütahya kamuoyunda uzun süredir geniş bir yer tutan Dumlupınar stadı tribünler için portatif tribün olacağı için bir açıklama yapmıştık. Bununla ilgili olarak bakanlığımız bizden fizibilite çalışması istedi. İnşallah hayırlısı ile çalışmalarımız başladı. Çalışmaların ilk etabı olan fizibilite çalışmaları 15 gün içerisinde bitecek ve tribün proje için bakanlığımız yaklaşık maliyet çıkartılacak. İnşallah bu çalışmalarımız Kasım ayına kadar portatif tribünler bitecek ve Kütahyaspor en geç ligin ikinci yarısında maçlarını Dumlupınar Stadında oynamaya başlayacaktır. Projenin en yakın takipçisiyiz. Başta Kütahya Valimiz, Milletvekillerimiz onların katkıları çok büyük kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kütahyasporumuz için birlikte inşallah güzel şeyleri başaracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:44
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