Yarıköy leyleklerine kavuştu
Burdur merkeze bağlı Yarıköy'de baharla birlikte leylekler gelmeye başladı.
Kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle birlikte Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur merkeze bağlı Yarıköy'e geldi. Leylekler köy girişi ve içerisindeki aydınlatma direklerinde yerlerini aldı.
Besince zengin sulak alanlara sahip olması dolayısıyla Yarıköy'ü kendilerine yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra kışı geçirmek üzere tekrar Afrika'ya göç edecek. Leylekler, tarım alanlarındaki zararlı böcekleri yiyerek, doğal dengeyi sağlaması dolayısıyla 'çiftçi dostu' olarak biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO