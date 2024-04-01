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Yaşam Yarıköy leyleklerine kavuştu
Yaşam

Yarıköy leyleklerine kavuştu

Yeniakit Publisher
2024-04-01 21:25:00 -
Yarıköy leyleklerine kavuştu

Burdur merkeze bağlı Yarıköy'de baharla birlikte leylekler gelmeye başladı.

Kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle birlikte Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur merkeze bağlı Yarıköy'e geldi. Leylekler köy girişi ve içerisindeki aydınlatma direklerinde yerlerini aldı.

Besince zengin sulak alanlara sahip olması dolayısıyla Yarıköy'ü kendilerine yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra kışı geçirmek üzere tekrar Afrika'ya göç edecek. Leylekler, tarım alanlarındaki zararlı böcekleri yiyerek, doğal dengeyi sağlaması dolayısıyla 'çiftçi dostu' olarak biliniyor.

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