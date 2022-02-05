Yarı yaşıtı sunucuyla sarayda evlenen Gürsel Tekin, sosyal medyada eleştiri konusu oldu!

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Çaycılıktan milletvekilliğine milletvekilliğinden de emlak zenginliğine yelken açan CHP'li vekil Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük spiker Mehtap Özkan'la evlendi.

Kendisini "halkın adamı" olarak tanıtan ancak saraydan başka bir mekanda da evlenmeyi kendine yediremeyen 57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan’la dünyaevine girdi.

Aralarında 26 yaş fark bulunuyor

Aile arasında yapılacak törenle dünyaevine girecek çift arasında 26 yaş fark var.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında boşanmıştı

Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

Sosyal medyada eleştiri konusu oldu

Gürsel Tekin, sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar; kızı yaşında bir kadın ile 3 kez evlenmesini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne "saray" diyerek eleştirmesine rağmen Çırağan Sarayı'nda düğün yapmasına tepki gösterdi.

İşte vatandaşların o eleştirileri: