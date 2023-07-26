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Gündem Yargıtay'ın 6 yeni üyesi belli oldu
Gündem

Yargıtay'ın 6 yeni üyesi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-26 03:00:00 -
Yargıtay'ın 6 yeni üyesi belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 6 yeni üye seçti. Adalat Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yeni yargıtay üyelerini duyurdu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay'a 6 yeni üye seçimi gerçekleştirdi. Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Yeni Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diler, seçimin yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim' diyerek yeni üyelerin isimlerini paylaştı.

İşte Bakan Tunç'un yaptığı paylaşım:

Yargıtay’da boş bulunan 6 (altı) üyelik kadrosuna Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/07/2023 tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla seçim yapılmış olup,

1- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Yeşim GARİPOĞLU ÖZEN,

2- Ankara Hâkimi, Adalet eski Bakan Yardımcısı Yakup MOĞUL,

3- Ankara Hâkimi, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz ÇİFTCİ,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Hakan TÜRKÖN,

5- İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı, İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanı Okan ALBAYRAK,

6- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi HAN,

Yargıtay Üyeliğine seçilmişlerdir.

Yeni Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diler, seçimin yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

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