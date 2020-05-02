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Yargıtay'dan şoke eden karar! "Seni süründüreceğim" ifadesi için bakın ne karar verdi

Yargıtay, polis memuruna yönelik "seni süründüreceğim" ifadesinin tehdit olmadığına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:52:00 -
Yargıtay'dan şoke eden karar! "Seni süründüreceğim" ifadesi için bakın ne karar verdi

Bursa'da polislere direnen genç, 'Benim yüksek yerlerde tanıdığım var, seni sürdüreceğim' tehdidini savurdu.

Mahkemelik oldu

Görevli polis memuru gencin bu sözünü mahkemeye taşıdı.

Asliye Ceza Mahkemesi: Hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme

Asliye Ceza Mahkemesi, polis memuruna hakaret etmekle suçlanan sanığı hem 'hakaretten' hem de 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan mahkumiyetine hükmetti. Kararı sanık avukatı temyiz etti.

Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sanığa 'hakaret' suçundan verilen cezayı yerinde bulurken, sanığa 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verdiği mahkumiyet kararını ise yasalara aykırı buldu.

Yargıtay kararında şöyle denildi: "Sanığın polis merkezine getirildikten sonra mağdura karşı 'benim yüksek yerlerde tanıdığım var, seni sürdüreceğim' demek suretiyle tehdit yoluyla direndiği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilmiştir. Mağdurun beyanı ve olay tutanağı incelendiğinde, sanığın görevli polis memurunu görevinden sürdüreceğine yönelik olarak bu sözleri söylemiş olduğu, sanığın polis memurunun görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, anılan sözlerinin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde tehdit niteliğinde olmadığı ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturmadığının gözetilmemesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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