Yargıtay’dan, KODESTEKİ 28 Şubat cuntacılarına tokat gibi cevap!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında “darbeye teşebbüs” suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimler yakalanarak cezaevine konuldu. Ancak hükümlüler cezaevinden çıkmak için türlü yollara başvurmaya devam ediyorlar.

Hükümlü Çetin Doğan ve Yıldırım Türker avukatları aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itirazlarını sürdürmeye devam etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hükümlülere gönderdiği tokat gibi cevapta, dosyaların tamamının incelenerek karar verdiğini belirterek, “Hükümlü Çetin Doğan müdafiinin 01/11/2021 tarihli dilekçesinde belirttiği hususların ise, suçun unsurlarının oluşmadığı yönündeki savunmaya ilişkin olarak daha önce temyiz aşamasında ileri sürülen itirazlar olduğu ve Dairece yapılan incelemede bu konuların değerlendirildiği, hükmün esasına etkili bir hususun inceleme dışı bırakılmadığı dikkate alınarak, 5271 Sayılı Yasanın 308. maddesi uyarınca karara itirazı gerektirir maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Hukuka aykırılık yok

Yüksek mahkeme tüm yoğunluğuna rağmen sanıkların dilekçelerine de özenle cevap verirken, verilen kararlarda hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Hükümlü Yıldırım Türker’in 06/09/2021 tarihli dilekçesinde belirttiği hususlarla ilgili olarak; temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması talebinin CMK’nın 299/1 maddesine göre değerlendirilerek, Yargıtay İlamında bu konudaki kararın gerekçesinin izah edildiği, 06 Mayıs 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Batı Harekat Konsepti” konulu belgenin geçerliliği hususunda, ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararında, sanıklar Çetin Doğan, İdris Koralp ve tanık Ömer Özkan’ın soruşturma aşamasındaki ifadeleri ve dosya içerisindeki delillere göre bu belgenin geçerliliği hususunda değerlendirme yapıldığı, dilekçede belirtilen diğer hususların ise Yargıtay ilamının gerekçesi ile ilgili olduğu ve kararda hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 5271 Sayılı Yasanın 308. maddesi uyarınca karara itirazı gerektirir maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilmemiştir.”