0553 313 94 23

Yargıtaydan 'KCK ana davası'yla ilgili kararı onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'na "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:00
Yargıtaydan 'KCK ana davası'yla ilgili kararı onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak kabul edilen KCK ana davasında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'na "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

Van Milletvekili Tayip Temel'e "örgüt yöneticiliği" suçundan, Mardin Milletvekili Pero Dundar'a "terör örgütü üyeliği"nden verilen hapis cezaları ise bozuldu. Sanıklar Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hükmün bir örneğinin, Anayasa'nın 84/2 maddesi gereğince gereğinin takdir ve ifası için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

Daire, kamuoyunda terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak bilinen KCK ana davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak gerekçeli kararını yazdı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'na "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını onadı. Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan beraatine ilişkin karar da onandı.

Mardin Milletvekili Pero Dundar'a "terör örgütü üyeliği", Van Milletvekili Tayip Temel'e "terör örgütü örgüt yöneticiliği"nden verilen hapis cezaları ise bozuldu. Kararda, sanık Pero Dundar'ın, somut deliller gösterilmeden kabulle dosya kapsamındaki delillerle arasında bağlantı kurulmaksızın örgüt üyesi olarak kabulünün yasaya aykırı olmasının bozma nedeni yapıldığı belirtildi. Milletvekili Tayip Temel'in eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Eski milletvekili Hatip Dicle'ye "örgüt üyeliği"nden, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'e "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden verilen hapis cezaları da onandı.

Kararda, sanıklar Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hükmün bir örneğinin, Anayasa'nın 84/2 maddesi gereğince gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

Davanın geçmişi

Kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen, yargılaması 18 Ekim 2010'da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan dava, yaklaşık 7 yılda tamamlanmıştı.

Yargılanan 154 sanıktan aralarında DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski milletvekili Hatip Dicle'nin de yer aldığı 111 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası, 43 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti. Yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkındaki hükümleri inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi ise 89 sanık hakkında verilen mahkumiyeti uygun bulmuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 07:00
  1. Van
  2. Mardin
  3. Hakkari
  4. Gaziantep
  5. Diyarbakır
  6. KCK ana davası
  7. yargıtay
  8. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye 'küresel vampir' IMF'nin kimyasını bozdu!
    1. Türkiye 'küresel vampir' IMF'nin..
    2. "Gizemli hastalığa" yol açmıştı!..
    3. Facebook 'zihin okuma' şirketi satın..
    4. BM Genel Sekreteri AntonioGuterres..
    5. BDDK Başkanı Akben: İyi günlerin..
    6. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Başkan..
    7. Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusunu..
    8. ABD'de Demokratlar'dan Başkan Donald..
    9. Macron'dan ABD ve İran'a 'görüşme..
    10. 25.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti,..
    12. Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin'de..
    13. Yargıtaydan 'KCK ana davası'yla ilgili..
    14. IMF ile gizlice görüşen Faik Öztrak,..
    15. CHP kontenjanlı RTÜK üyesi sapkınlığı..
    16. Beyaz Holding’den 'İSMEK' açıklaması
    17. Erdoğan'dan flaş açıklama: Fırat'ın..
    18. Trump'a büyük şok! Azledilmesi için..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'ı kabul..
    20. Çavuşoğlu açıkladı! İşte AB'nin..
    21. İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    22. Yeşilay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    23. Fırtına beklerken depremle sarsıldılar!
    24. Belden yukarısı olmayan kadın cesedi..
    25. 5.8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi..
    26. Altun'dan, Netanyahu'ya tepki
    27. MHP’den Meral Akşener’e çok sert..
    28. Erdoğan'dan BM'de Sisi tepkisi! Aynı..
    29. Albayrak: Erdoğan mazlumlar için umuttur
    30. Çin'den dikkat çeken Kıbrıs mesajı:..
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Cami inşaatında korkunç ölüm!
    Cami inşaatında korkunç ölüm!
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    ‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’
    ‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’
    Sodalı sigara böreği nasıl yapılır?
    Sodalı sigara böreği nasıl yapılır?