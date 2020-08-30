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Ekonomi Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının özel hayatını ihlal edene tazminat yok
Ekonomi

Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının özel hayatını ihlal edene tazminat yok

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi iş yerinde mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kaydeden işçiye tazminat ödenmemesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:48:00 - 2020-08-30 11:49:20
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının özel hayatını ihlal edene tazminat yok

Özel bir şirkette çalışan bir işçi mesai arkadaşlarının, özel konuşmalarını gizlice kaydettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Haksız yere işinden olduğunu iddia eden işçi, İş Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak son maaşının net bin TL olduğunu öne sürüp, kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ait ücret, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının kendisine verilmesini istedi.

İşçinin işine sonra veren şirket ise işten çıkarmanın haklı bir sebepten dolayı olduğunu ve davacının alacaklı olmadığını belirterek açılan davanın reddini istedi.

Davayı sonuca bağlayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karar vererek işçiye tazminat ödenmemesine hükmetti.

Kararda şöyle denildi;

"Fesih öncesi davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır.

Mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir."

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