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Gündem Yargıtay'dan 'ÇEDES' kararı!
Gündem

Yargıtay'dan 'ÇEDES' kararı!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 19:32:00 -
Yargıtay'dan 'ÇEDES' kararı!

Milli eğitim müdürlükleriyle müftülükler arasındaki protokol kapsamında okullarda manevi destek amacıyla imam gönderilmesine ilişkin suç duyurularının tamamı Yargıtay tarafından iptal edildi.

MEB ile Diyanet arasında imzalanan ve tepki çeken "ÇEDES" protokolü laikçi yobazlar tarafından yargıya taşınmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkında yapılan suç duyurusu dilekçesinin ‘işleme konulmamasına’ karar verdi.

Kararda, okullarda imam görevlendirilmesinin "Atatürk ilke ve inkılaplarına, laiklik ilkesine ve çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılık teşkil etmeyeceği" iddia edildi.

Yargıtay, manevi eğitim programları için okullara imam gönderilmesinin 'laiklik' ile bir ilgisinin bulunmadığına, bu sebeple uygulama için yapılan suç duyurularının işleme konmamasına ve uygulamanın devam etmesine karar verdi.

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